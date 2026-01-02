Vatrogasci u Splitu i županiji imali niz intervencija u prvom danu 2026.

Vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija tijekom protekla 24 sata, od tehničkih intervencija i požara do teške prometne nesreće sa smrtnim ishodom.

Prema izvješću Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su četiri puta. U jutarnjim satima ispumpavali su vodu iz polupodzemnog kontejnera u Plinarskoj ulici, dok su poslijepodne na poziv policije otvarali stan u Vidinoj ulici. Zabilježeni su i požar vozila u Getaldićevoj ulici te požar kuhinjske nape u Dobrilinoj ulici.

Dobrovoljna vatrogasna društva na području grada Splita gasila su požar drvenog i plastičnog otpada na južnoj tribini stadiona Poljud, dok je DVD Žrnovnica ugasio požar trave na površini od oko 200 četvornih metara.

Na razini županije zabilježen je veći broj intervencija, među kojima se ističe teška prometna nesreća u mjestu Gizdavac, u kojoj su sudarila tri osobna vozila. Jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga s teškim ozljedama izvučena iz vozila i predana djelatnicima hitne medicinske pomoći, uz osiguranje slijetanja helikopterske hitne službe.

Vatrogasci su intervenirali i na više požara trave i niskog raslinja u Lučanima, Koritima na Otoku, Sutivanu, Biokovskom Selu te na području Dugopolja, gdje je opožareno oko jednog hektara površine. U večernjim satima u Dugopolju je zabilježena i tehnička intervencija oslobađanja zaglavljenih vrata na dječjem igralištu kako bi se omogućio siguran izlazak djece