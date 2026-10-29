Vatrogasci u Splitu gasili požare, ispumpavali podrum i pomagali pacijentu u bolnici

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 28. listopada u 6 sati do 29. listopada u 6 sati vatrogasci na području Splita i Trogira imali su više intervencija.

Prva intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita zabilježena je u srijedu u 10.35 sati, kada su vatrogasci ispumpavali podrum u Iločkoj ulici. U 11.30 sati izašli su na teren na Vrboranu zbog dojave o dimu. Utvrđeno je da je riječ o neprijavljenom spaljivanju, a osoba koja je spaljivala materijal upozorena je.

U 22.46 sati vatrogasci su intervenirali u KBC-u Split, gdje su pacijentu uklonili prstenje i narukvicu s ruke. Tijekom noći, u 1.14 sati, gasili su manji požar biljnog otpada u Šegedinovoj ulici.

Intervenciju su imali i pripadnici DVD-a Split, koji su u 4.05 sati ugasili požar smeća u kontejneru na području Puta Supavla i Zrinsko-frankopanske ulice.

Na području Trogira zabilježene su dvije tehničke intervencije. Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir u 10.55 sati intervenirali su zbog otvaranja vrata na objektu, dok su u 13.45 sati pozvani na otvaranje vrata stana. U obje intervencije sudjelovala su po tri vatrogasca s jednim vozilom.