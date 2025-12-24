Vatrogasci u splitskom trgovačkom centru, doznajemo što se dogodilo

Problemi su zabilježeni rano jutros u jednom trgovačkom centru u Splitu, gdje je došlo do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema dostupnim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a navodno je riječ o vozilu splitske Čistoće.

Na mjesto događaja ubrzo su izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca, koji trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora. Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode zasad nisu u potpunosti razjašnjene, a više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije.