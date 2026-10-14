Vatrogasci u splitskom rodilištu imali nesvakidašnju intervenciju: Zbog naušnice morali izaći na teren

Županijski vatrogasni centar izvijestio je o vatrogasnim intervencijama tijekom posljednja 24 sata na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je pet intervencija. Vatrogasci su uklanjali pale i slomljene grane u Ulici Ante Petravića i Ulici Matice hrvatske, a u vojarni Lora sudjelovali su u piljenju stabla uz pomoć zglobne platforme.

Neobična intervencija zabilježena je u 9:22 sata u splitskom rodilištu, gdje su dvojica vatrogasaca intervenirala zbog skidanja naušnice s uha. U Osnovnoj školi Meje održana je i vježba spašavanja i gašenja požara u kojoj je sudjelovalo šest vatrogasaca.

Na području županije zabilježeno je pet požara. U Hvaru je gorjelo odlagalište otpada, u Dicmu je u požaru livade izgorjelo 600 četvornih metara, dok je u Sinju zabilježen požar raznog otpada.

U Katunima, na području Kreševa, požar trave i niskog raslinja zahvatio je 5.000 četvornih metara. Najveća opožarena površina zabilježena je u Blatu na Cetini, gdje je izgorjelo tri hektara trave i niskog raslinja. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-ova Zadvarje, Kučiće i Gata.