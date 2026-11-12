Vatrogasci u splitskoj osnovnoj školi: Provedena vježba evakuacije i gašenja požara

U Osnovnoj školi Blatine u Splitu u srijedu, 11. studenoga, održana je vježba evakuacije i gašenja požara, u kojoj su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, vježba je započela u 11 sati, a na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vatrogasnim vozilom.

Riječ je o vježbi, a ne o stvarnom požaru ili izvanrednoj intervenciji.

Ovakve aktivnosti služe uvježbavanju postupaka evakuacije i gašenja požara te pripremi za moguće izvanredne situacije u školskim objektima.