Vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji imali niz intervencija – opožareno šest hektara na Šolti

U posljednja 24 sata vatrogasci na području Splita i okolice imali su nekoliko intervencija, a najznačajnija se dogodila na Šolti, gdje je opožareno oko šest hektara borovine, trave i niskog raslinja. U gašenju su sudjelovali članovi DVD-a Šolta s deset vozila i 34 vatrogasca, a dodatne snage upućene su trajektom iz Splita i Omiša.

U Kaštel Gomilici vatrogasci su se borili s požarom trave i niskog raslinja na površini od 2.500 kvadrata. Vatra je zahvatila nekoliko maslina i dva drvena stupa elektroenergetske mreže, no požar je ugašen u poslijepodnevnim satima zahvaljujući zajedničkoj intervenciji više kaštelanskih DVD-ova.

Splitski vatrogasci tijekom dana odradili su nekoliko tehničkih intervencija – od uklanjanja stabla na Tršćanskoj ulici do izvlačenja mobitela iz otvora u Hercegovačkoj. Također su gasili požar kontejnera za papir u Mosećkoj ulici.

Na području županije zabilježeno je još nekoliko požara: u Srinjinama je opožareno 70 kvadrata trave i niskog raslinja, u Glavicama 100 kvadrata livade, a u Makarskoj je planulo osobno vozilo. Na Hvaru je izbio požar nape u restoranu, dok je u Kaštel Novom požar izazvala hrana ostavljena na štednjaku.

Svi požari ugašeni su pravodobnom reakcijom vatrogasaca, a ozlijeđenih osoba nije bilo.