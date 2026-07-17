Vatrogasci u Runovićima izvlačili vozača iz automobila, u Splitu skidali prsten s ruke

Na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata vatrogasci su imali nekoliko tehničkih intervencija i manjih požara otvorenog prostora, dok je u Splitu zabilježena tek jedna intervencija Javne vatrogasne postrojbe.

Splitski vatrogasci u 12:17 sati intervenirali su u KBC-u Firule, gdje su građaninu skinuli prsten s ruke. Drugih intervencija na području grada Splita nije bilo.

Na području županije vatrogasci su u Sutivanu otvorili vrata stana, dok su u Kaštel Starom gasili požar trave koji je zahvatio oko 500 četvornih metara. U Krušvaru je izgorjelo oko pola hektara trave i niskog raslinja, a požar su ugasili pripadnici DVD-a Dicmo.

Ozbiljnija intervencija zabilježena je u Runovićima, gdje je osobno vozilo udarilo u zid. Vatrogasci JVP-a Imotski oslobodili su vozača iz vozila te ga predali djelatnicima Hitne medicinske službe.

Navečer je u Dicmu, na predjelu Butige, izbio još jedan manji požar trave koji je zahvatio oko 100 četvornih metara, a ugašen je nešto iza 20 sati.