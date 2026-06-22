Vatrogasci u Podstrani spasili psa koji je zapeo u uskom procjepu

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana intervenirali su nakon dojave o psu koji je pao u uski procjep na nepristupačnom terenu.

Pas je, prema objavi vatrogasaca, zapeo iza cijevi, zbog čega je bila potrebna tehnička intervencija spašavanja. Vatrogasci su odmah izašli na teren te uspješno proveli akciju izvlačenja životinje.

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Nakon spašavanja pas je predan vlasnici, koja ga je odmah odvela na hitni veterinarski pregled.

Iz JVP-a Općine Podstrana kratko su poručili da je intervencija uspješno završena.