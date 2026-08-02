Vatrogasci u Podstrani spasili pačiće iz šahte i vratili ih majci

Pripadnici JVP-a Općine Podstrana imali su nesvakidašnju intervenciju nakon što su ih zabrinuti građani obavijestili da je nekoliko pačića upalo u šahtu oborinske odvodnje.

Dolaskom na mjesto događaja vatrogasci su u šahti zatekli pačiće koji su kroz rešetke upali u odvodnju te nisu mogli sami izaći na sigurno.

Uz malo strpljenja i, kako su sami opisali, pravu "igru lovice", vatrogasci su uspjeli izvući sve pačiće. Nakon spašavanja ponovno su ih spojili s njihovom majkom patkom, čime je ova simpatična intervencija uspješno završila.

Iz JVP-a Općine Podstrana fotografijama su zabilježili akciju, koja je još jednom pokazala da vatrogasci, osim u velikim intervencijama, uvijek spremno pomažu i kada je riječ o spašavanju životinja.