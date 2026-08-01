Vatrogasci u akciji: Spašavali ovcu zarobljenu na litici iznad mora kod Vrbnika

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka danas su imali nesvakidašnju intervenciju – spašavanje ovce koja je ostala zaglavljena na litici između Vrbnika i Baške, na predjelu Glavina.

Nakon jutarnje intervencije zbog prometne nesreće prema zračnoj luci, dežurna smjena upućena je na novu zahtjevnu zadaću. Na teren su izašli s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

Dolaskom u Vrbnik, vatrogasci su alpinističko-speleo opremu ukrcali na barku kojom su prevezeni do najbliže moguće točke ispod mjesta na kojem se nalazila životinja. Intervenciju su dodatno otežavale visoke temperature koje su već tada prelazile 30 stupnjeva Celzijevih.

Nakon iskrcavanja uslijedio je pješački dio intervencije po strmom i zahtjevnom terenu. Vatrogasci su kroz sipar nosili potrebnu opremu sve do same litice, gdje su primjenom alpinističko-speleo tehnika i specijalizirane opreme sigurno došli do ovce i uspješno je spasili.

Iz JVP-a Grada Krka istaknuli su kako su ovakve intervencije često fizički vrlo zahtjevne te se odvijaju u teškim vremenskim uvjetima.

Posebno su zahvalili mještanima na pomoći i prijevozu barkom, bez koje bi pristup teško dostupnom mjestu intervencije bio znatno otežan.