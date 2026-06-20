Vatrogasci u 24 sata jurili na više intervencija: Gorjelo u Splitu, Trogiru, Imotskom i Muću

U protekla 24 sata vatrogasci s područja Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija, među kojima su bila gašenja požara trave, smeća u kontejneru, niskog raslinja te tehničke intervencije.

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, intervencije su evidentirane u razdoblju od 19. lipnja u 6 sati do 20. lipnja u 6 sati.

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Požar trave kod Lovrinca

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita prvu je intervenciju imala u 7:32 sati na području Gradskog groblja Lovrinac, gdje je izbio požar trave. Opožareno je oko 10 četvornih metara trave, a požar je ugašen vodom.

Splitski vatrogasci intervenirali su i u 15:20 sati u Velebitskoj ulici, gdje je gorjelo smeće u kontejneru. Na istoj lokaciji zabilježena je i tehnička intervencija u 16:57 sati, kada su vatrogasci otvarali lift.

Gorjelo u Trogiru, Imotskom i Muću

Na području županije vatrogasci su intervenirali i u Trogiru, odnosno u Miševcu, gdje je u 11:03 sati dojavljen požar trave i građevinskog otpada. Na intervenciju su izašli pripadnici JVP-a Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Poljicima kod Imotskog u 15:15 sati izbio je požar trave. Opožareno je oko 500 četvornih metara, a požar su gasili pripadnici JVP-a Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Otvarali vrata stana u Glavicama

Vatrogasci su imali i tehničku intervenciju u Glavicama, gdje je u 20:19 sati zabilježeno otvaranje vrata stana. Na intervenciji su bili pripadnici JVP-a Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Posljednja zabilježena intervencija bila je u 21:05 sati u Muću Gornjem, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 100 četvornih metara, a intervenirali su članovi DVD-a Muć s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra izvijestili su kako su sve navedene intervencije odrađene tijekom promatranog 24-satnog razdoblja.