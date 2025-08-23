Vatrogasci spriječili tragediju: Udar groma izazvao požar na kući

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je o dvjema intervencijama na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata.

U petak u 10.53 sati u mjestu Maljkovo došlo je do požara na obiteljskoj kući nakon udara groma. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sinj s dva vozila i pet vatrogasaca te DVD-a Hrvace s jednim vozilom i dva vatrogasca, koji su požar stavili pod kontrolu.

U isto vrijeme u Mastrinki je prijavljena dojava o stablu čija je grana prijetila padom. Intervenirala je Javna vatrogasna postrojba Trogir s dva vatrogasca i jednim vozilom te uspješno uklonila opasnu granu.