Vatrogasci spasili telekomunikacijsku opremu u Vrgorcu: Mobilni signal bio nakratko prekinut

Vrgorački vatrogasci imali su jutros pune ruke posla. U kratkom predahu od punjenja vodosprema i osiguravanja pitke vode za građane intervenirali su i zbog prodora vode u objektu u kojem se nalazi telekomunikacijska oprema.

Kako su objavili iz DVD-a Vrgorac, voda je s vrha zgrade prodirala prema skupocjenoj opremi, kojoj je prijetio ozbiljan kvar.

U intervenciji su sudjelovali vatrogasci i djelatnici Hrvatskog Telekoma, a zbog problema su korisnici mobilnih mreža na području Vrgorca nakratko ostali bez signala.

Zajedničkom intervencijom spriječeno je daljnje prodiranje vode, očišćen je i saniran problematični dio zgrade te je izbjegnuta veća materijalna šteta.

Mobilni signal ponovno je uspostavljen oko 12 sati.

Iz DVD-a Vrgorac zahvalili su građanima na razumijevanju i strpljenju, uz poruku da nakon kratkog odmora nastavljaju s novim zadacima.