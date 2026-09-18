Vatrogasci sinoć spašavali dječaka kojemu je ruka zapela u aparatu dok je vadio kondom

"Tortica i kondom" - to je trebao biti sinoćnji ‘ulov‘ u vidu kupovine iz samouslužnog aparata za sokove, slatkiše i ostalo, za jednog zagrebačkog tinejdžera kada je u društvu prijatelja, doznaje Jutarnji, stigao na križanje Selske i Zagorske ceste na zagrebačkoj Trešnjevci.

Bilo je oko 19:30 sati kada je, kako su ispričali prolaznici, stiglo jedno društvo prijatelja do automata sa šarolikom ponudom proizvoda. Veselo raspoloženi mladić je iz džepa izvadio novac te ga ubacio u aparat. Znao je unaprijed što želi. Odabrao je torticu i kondom bez puno razmišljanja.

Potom se sagnuo kako bi plaćene proizvode izvukao iz aparata. Provukao je ruku kroz metalna vratašca, no ruka je najednom zapela.

Ekipu, unatoč nedaćama, niti u jednom trenutku nije napustilo dobro raspoloženje, a obzirom na situaciju, netko je odlučio okrenuti 193 pa su na mjesto nesvakidašnje intervencije, nakon poziva u pomoć, stigli zagrebački vatrogasci.

Kako je ispričao jedan od prolaznika koji je sa zanimanjem promatrao akciju, u manje od pet minuta ruka tog mladića bila je oslobođena, a na njegovu radost u ruci mu se nalazio i kupljeni kondom.

Iz JVP Zagreb su tek kratko za Jutarnji list potvrdili da su sinoć bili na intervenciji na navedenoj lokaciji jer su uvijek na usluzi građanima, međutim, detalje svog postupanja i kako je izgledala intervencija iz njihova kuta gledanja, zadržali su za sebe.