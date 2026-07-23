Vatrogasci Selca nakon koncerta Doris Dragović: "Više smo nego zadovoljni"

U Selcima na Braču ovog je vikenda održan veliki humanitarni koncert Doris Dragović, i to s plemenitim ciljem koji je okupio cijelo mjesto. Koncert pod sloganom "Glas koji okuplja, cilj koji ujedinjuje" organizirao je DVD Selca, a sav prihod od prodaje ulaznica bit će namijenjen nabavi vatrogasnog vozila.

Riječ je o vozilu koje će služiti zaštiti i sigurnosti mještana, ali i brojnih gostiju koji tijekom godine, posebno u ljetnim mjesecima, borave na Braču. Osim dolaskom na koncert, podrška se mogla pružiti i uplatom donacije. Na plakatu je bio istaknut QR kod putem kojega su građani mogli jednostavno uplatiti donaciju i tako postati dio akcije.

Kontaktirali smo predsjednika DVD-a Selca Tina Štambuka, koji nam je prenio dojmove s koncerta.

"Jako smo zadovoljni izvedbom, organizacijom i atmosferom koju je stvorila Doris. Ponosni smo na sebe i sve naše vatrogasce jer smo uspjeli sve organizirati bez ijedne zamjerke posjetitelja, osobito zato što nam je ovo bio prvi put, a koncert je bio iznimno posjećen. Nemamo točan iznos donacija, ali kada sagledamo broj posjetitelja i prodaju ulaznica, više smo nego zadovoljni. Još nam preostaje vidjeti koliko je novca uplaćeno na račun, ali vjerujem da smo uspjeli osigurati sredstva za kupnju novog vatrogasnog vozila. Ovim putem želio bih zahvaliti svima koji su sudjelovali u organizaciji i svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta. Na kraju, hvala svima koji su kupili ulaznice ili donirali sredstva te na taj način podržali ovu našu priču", kazao nam je Štambuk.