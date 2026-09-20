Vatrogasci se povlače s velikog požarišta na Braču, dva požara na sinjskom području

Vatrogasci na Braču nastavili su tijekom subote nadzirati veliko požarište na području Ložišća i Bobovišća, dok su na području Sinja zabilježene još dvije manje intervencije.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 6 sati u subotu do 6 sati u nedjelju, većina vatrogasnih snaga tijekom subote povučena je s bračkog požarišta.

Požar na području Ložišća i Bobovišća lokaliziran je još 18. rujna u 7.30 sati, a procijenjena opožarena površina, prema podacima vatrogasaca, iznosi čak 5000 hektara.

Tijekom prethodnih dana u gašenju su sudjelovale brojne vatrogasne snage s Brača. U jednom trenutku na terenu je bilo deset vozila i 26 vatrogasaca iz DVD-ova Supetar, Milna, Pučišća i Selca, dok su iz zraka djelovali kanader i Air Tractor.

Preko noći na požarištu je ostao 21 vatrogasac sa sedam vozila.

U subotu u 11.30 sati sve snage s Vatrogasnog operativnog područja Brač, osim vatrogasaca DVD-a Supetar i DVD-a Milna, povučene su s požarišta. Na terenu su ostala po dva vozila i šest vatrogasaca iz oba društva, odnosno ukupno četiri vozila i 12 vatrogasaca.

Njihove postrojbe nastavile su s redovitim obilascima požarišta.

Vatrogasci su intervenirali i na sinjskom području. U Obrovcu Sinjskom u 9.52 sati izbio je požar u bazenskoj strojarnici. Na intervenciju su izašla dva pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Sinj s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 13.50 sati, vatrogasci su pozvani u Brnaze zbog požara otpada na manjoj hrpi. I ondje su intervenirala dva vatrogasca JVP-a Sinj s jednim vozilom.

U izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za navedeno 24-satno razdoblje nisu navedene intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita ni splitskih dobrovoljnih vatrogasnih društava.