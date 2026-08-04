Vatrogasci sa Zlarina poslali oštar apel: Lakše evakuirati 200 kupača nego osposobiti heliodrom za spašavanje

Vatrogasci DVD-a Zlarin upozorili su na problem s kojim se, kako navode, ponovno susreću tijekom ljetne sezone - neprohodan i neosiguran prostor heliodroma koji može biti ključan u hitnim situacijama.

U objavi na društvenim mrežama istaknuli su kako su se po treći put ovog ljeta našli u situaciji u kojoj je bilo lakše organizirati evakuaciju oko dvjestotinjak kupača s plaže, privremeno zatvoriti beach bar i ukloniti predmete koji mogu ugroziti sigurnost ljudi, nego pripremiti heliodrom i dovesti ga u funkciju.

Posebno su upozorili na neodgovorno ponašanje pojedinaca tijekom intervencija, navodeći kako se vatrogasci često moraju probijati kroz gužvu, dok znatiželjni posjetitelji, među njima i djeca, prilaze vozilima hitnih službi i dodatno otežavaju rad.

- Nepodnošljivo umijeće ignoriranja je za neku nagradu ako postoji - poručili su iz DVD-a Zlarin, apelirajući na građane i goste da poštuju upute vatrogasaca i omoguće nesmetan rad žurnih službi.

Vatrogasci podsjećaju da u kriznim situacijama svaka sekunda može biti važna te da odgovorno ponašanje svih prisutnih može značiti razliku između brzog spašavanja i ozbiljnih posljedica.