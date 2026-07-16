Nesreća u Dalmaciji: Vatrogasci prošli kroz crveno svjetlo pa se sudarili, teško ozlijeđen muškarac

Jučer, 15. srpnja oko 13,10 sati u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako da je 29-godišnji vozač, upravljajući radnim vozilom za vatrogasne potrebe šibenskih registarskih oznaka s upaljenim zvučnim i svjetlosnim signalima zbog vatrogasne intervencije, dolaskom do raskrižja Ulice Narodnog preporoda i odvojka državne ceste D8 za državnu cestu D58, gdje se prometom upravlja prometnim svjetlima, ušao u raskrižje zadržavajući smjer kretanja ravno na upaljeno crveno svjetlo semafora, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegovog vozila i desne bočne strane osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnjak i koji je u raskrižju na upaljeno zeleno svjetlo semafora za njegov smjer kretanja zadržavao smjer kretanja ravno.

U Općoj bolnici u Šibeniku 60-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede.

Protiv 29-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.