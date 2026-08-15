Vatrogasci posjetili ozlijeđenog kolegu u KBC-u Split: "Jure, cijela postrojba je uz tebe"

Dirljiv susret dogodio se u KBC-u Split, gdje su splitski vatrogasci posjetili svog kolegu Juru, koji je ozlijeđen tijekom gašenja velikog požara na omiškom području.

Kako su objavili na Instagram profilu Vatrogasci Split, u bolnicu mu je stigla druga smjena, ujedno i njegova smjena, kako bi mu pružila podršku i poželjela što brži oporavak.

Jure se ozlijedio dok je kao dobrovoljac sudjelovao u borbi s vatrenom stihijom. Nalazio se na prvoj crti obrane Omiša, gdje je zajedno s ostalim vatrogascima pomagao u zaustavljanju požara.

Njegovi kolege sada su mu poslali snažnu poruku podrške.

„Jure, cijela postrojba je uz tebe. Želimo ti brz i potpun oporavak i što skoriji povratak među svoje“, poručili su vatrogasci.

Nakon iznimno zahtjevnih dana provedenih na požarištima, posjet kolega još je jednom pokazao zajedništvo koje vlada među vatrogascima, posebno u trenucima kada je jednom od njih potrebna podrška.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vatrogasna postrojba Split (@vatrogasci.split)