Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar kod Omiša: "Borimo se za svaku kuću, svaki život i sve što je moguće spasiti"

Zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić rekao je za HRT da je požar stvorio veliku liniju fronte te da su zemaljske snage raspoređene od obale do planine.

- Zračne snage jučer su cijeli dan djelovale na planini, a danas će ponovno gasiti sjeverni dio koji neprestano gori, odnosno vrleti omiške Dinare. U suradnji zemaljskih i zračnih snaga pokušat ćemo tijekom dana požar staviti pod nadzor, rekao je Pešić.

Opasnost od ponovnog rasplamsavanja i dalje postoji zbog vjetra, velikih šumskih površina i teško pristupačnog terena. Vatrogasci su postavili cijevne pruge i požar pokušavaju zadržati unutar postojećih granica.

Pešić je istaknuo da vatrogasci tijekom noći nisu samo dežurali nego i neprestano intervenirali zbog sporadičnih plamenova i dima. Građani su učestalo prijavljivali vatru, osobito u panjevima i oko napuštenih kuća.

- Izlazimo na svaku dojavu i svaki dim kako bismo građanima u ovim teškim trenucima barem ublažili strah od vatre. Štete su velike, prevelike. Požar je u svega nekoliko sati progutao omišku rivijeru, kazao je.

Prema njegovim riječima, u četiri sata izgorjelo je oko tisuću hektara. Gašenje su otežavali visoke temperature, snažan vjetar, strmi teren i uske prometnice, kao i velik broj turista, apartmana i hotela. Poseban je izazov bilo održati prohodnost Jadranske magistrale kako bi vatrogasne snage mogle djelovati.

- Borimo se za svaku kuću, svaki život i sve što je moguće spasiti, poručio je Pešić.

Na požarištu je pronađeno tijelo mlađe ženske osobe. Iako postoje pretpostavke da je riječ o ženi koja je ondje radila sezonski posao i za kojom se tragalo, njezin identitet treba potvrditi analizom DNK.