Vatrogasci otkrili detalje intervencije nakon prometne nesreće u Kaštelima: Jedna osoba ostala u automobilu

U prometnoj nesreći koja se dogodila u Kaštel Starom ozlijeđene su dvije osobe, a na teren su, uz hitnu medicinsku službu, izašli i vatrogasci.

U Kaštel Starom, na Cesti pape Ivana Pavla II., u 18:45 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Prema izvješću vatrogasaca, jedna od ozlijeđenih osoba ostala je u automobilu, zbog čega je bila potrebna intervencija vatrogasnih snaga.

Pripadnici DVD-a Kaštela pružali su pomoć djelatnicima hitne medicinske službe prilikom izvlačenja i zbrinjavanja unesrećene osobe.

U prometnoj nesreći oštećeno je i jedno parkirano vozilo.

Na intervenciji je sudjelovalo ukupno devet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila.