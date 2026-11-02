Vatrogasci otkrili detalje intervencije nakon prometne nesreće u Kaštelima: Jedna osoba ostala u automobilu

U prometnoj nesreći koja se dogodila u Kaštel Starom ozlijeđene su dvije osobe, a na teren su, uz hitnu medicinsku službu, izašli i vatrogasci.
U Kaštel Starom, na Cesti pape Ivana Pavla II., u 18:45 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.
Prema izvješću vatrogasaca, jedna od ozlijeđenih osoba ostala je u automobilu, zbog čega je bila potrebna intervencija vatrogasnih snaga.
Pripadnici DVD-a Kaštela pružali su pomoć djelatnicima hitne medicinske službe prilikom izvlačenja i zbrinjavanja unesrećene osobe.
U prometnoj nesreći oštećeno je i jedno parkirano vozilo.
Na intervenciji je sudjelovalo ukupno devet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila.
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