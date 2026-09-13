Vatrogasci ostaju na Braču. Saniraju veliko požarište, evo kakvo je stanje kod Bola i Sevida

Vatrogasci i dalje ostaju angažirani na požarištu Ložišća - Milna na otoku Braču, koji je izbio 10. rujna. Na požaru je danas angažirano 236 vatrogasaca sa 68 vozila. Iz zraka su djelovala 4 protupožarna zrakoplova CL-415 i 3 AT-802.

- Situacija na požarištu je trenutno zadovoljavajuća. Dan je protekao u saniranju požarišta, izvršili smo smjenu vatrogasaca koji će i noćas ostati na terenu - reko nam je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

Oko 14.30 sati na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora, ovoga puta na teško pristupačnom području iznad Bola. Uz vatrogasce prebačene s požara na Milni, na terenu su i djelovala dva Canadaira. Situacija je povoljna, vatrogasci i dalje nadziru požarište.

Također, danas oko 16:15 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Sevida. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija. U gašenju požara je sudjelovalo 75 vatrogasaca s 22 vozila iz VZŽ Splitsko-dalmatinske i 20 vatrogasaca sa 7 vozila iz VZŽ Šibensko-kninske. Iz zraka su do noći djelovala 2 CL-415 i 1 AT-802. Prema Kovačevićevim riječima, stanje na ovom požaru je također zadovoljavajuće te vatrogasci saniraju požarište.