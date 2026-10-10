Vatrogasci na vrgoračko područje već dopremili pola milijuna litara vode! Kovačević za DD otkrio razmjere operacije

Nestašica vode na vrgoračkom području pokrenula je veliku operaciju dopreme vode u kojoj sudjeluju vatrogasne postrojbe iz više dijelova Splitsko-dalmatinske županije. Dok zbog iznimno niske razine vode na izvorištu Banja pojedina naselja imaju ozbiljnih poteškoća s vodoopskrbom, vatrogasci svakodnevno prevoze velike količine vode kako bi se održala opskrba stanovništva.

Prema informacijama koje je za Dalmaciju Danas potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, vatrogasci su do sada na ugroženo područje prevezli oko 500 kubičnih metara vode, odnosno čak pola milijuna litara.

Dva velika tankera iz Splita i Makarske, stigla i pojačanja iz Zagore

U operaciju su od početka uključena dva velika vatrogasna tankera, jedan iz Splita i drugi iz Makarske. Svaki od njih ima kapacitet od približno 33.000 litara vode, što omogućuje prijevoz znatnih količina vode u jednoj vožnji.

Kovačević je za naš portal potvrdio da su zbog potreba na terenu tijekom jučerašnjeg poslijepodneva angažirane i dodatne vatrogasne snage.

Riječ je o trima cisternama iz Sinja, Trilja i Imotskog, kapaciteta između 8.000 i 10.000 litara. Tako je u dopremu vode sada uključeno ukupno pet velikih vatrogasnih vozila iz različitih dijelova županije.

Županijski vatrogasni zapovjednik ističe kako će se doprema vode nastaviti prema potrebama na terenu, a vatrogasci zasad uspijevaju nadomjestiti potrebne količine vode. Riječ je o logistički zahtjevnoj operaciji jer vodu treba kontinuirano prevoziti do ugroženih područja, odnosno vodosprema i mjesta organizirane opskrbe.

Izvorište Banja na kritično niskoj razini

Podsjetimo, Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod u četvrtak, 8. listopada, objavio je da je zbog stanja na izvorištu Banja prestala mogućnost redovitog crpljenja vode, čime je ozbiljno ugrožena opskrba Vrgorca i brojnih okolnih naselja.

Problemi su posljedica dugotrajnog sušnog razdoblja i iznimno niske razine podzemnih voda. U petak je iz vodovoda potvrđeno da se stanje na izvorištu nije bitno promijenilo te da redovito crpljenje još nije moguće.

Ipak, važno je naglasiti da sam grad Vrgorac nije potpuno ostao bez vode. Gradonačelnik Mile Herceg pojasnio je da je zahvaljujući prethodno napunjenoj gradskoj vodospremi, kapaciteta približno 2.000 kubičnih metara, opskrba grada održana, dok su redukcije i prekidi izraženiji u pojedinim okolnim naseljima.

Među područjima s problemima posebno se ističu Ravča, Stilja, Prapatnice i Orah, a nadležni nastoje dopunjavanjem lokalnih vodosprema omogućiti što redovitiju opskrbu stanovništva.

U pomoć se uključuje i Hrvatska vojska

Zbog ozbiljnosti situacije Grad Vrgorac zatražio je i pomoć Ministarstva obrane. Ministar Ivan Anušić u petak je donio odluku o angažiranju Oružanih snaga Republike Hrvatske, koje će osigurati dodatne autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem vrgoračkom području.

Vatrogasci tako već obavljaju intenzivnu dopremu vode, a angažman vojske trebao bi dodatno povećati raspoložive kapacitete i olakšati opskrbu stanovništva.

Objavljene lokacije spremnika s pitkom vodom

Za stanovnike najugroženijih naselja osigurani su i posebni spremnici s pitkom vodom. Prema posljednjoj obavijesti vodovoda, nalaze se u Prapatnicama pokraj crkve, Stiljima pokraj doma, Ravči na raskrižju za Makarsku, Rašćanima pokraj pošte, Banji na Prokosu te Dragljanima pokraj škole. Spremnici će se redovito nadopunjavati.

Za subotu i nedjelju organizirana je i dodatna opskrba prema objavljenom rasporedu: u Kljenku od 8 do 9.30 sati, za Koteze, Kutac i Kokoriće od 10.30 do 12.30 sati, za Duge Njive i Brikvu od 14 do 15.30 sati, u Kozici od 16.30 do 17.30 sati te u Vinima od 18.30 do 20 sati.

Stariji i nemoćni stanovnici kojima je potrebna posebna dostava pitke vode mogu se javiti na broj 099 316 7857.

Za sada nije poznato kada će se vodoopskrba u cijelosti normalizirati. Oporavak izvorišta Banja ovisit će ponajprije o porastu razine podzemnih voda. Do tada ključnu ulogu u osiguravanju vode za ugrožena naselja imaju vatrogasci, uz najavljenu pomoć Hrvatske vojske.