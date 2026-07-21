Vatrogasci na širem splitskom području imali pune ruke posla: Gasili požare, uklanjali stabla i otvarali stan

Na području Splitsko-dalmatinske županije vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali više tehničkih intervencija i požara otvorenog prostora, pri čemu su najzahtjevniji bili požari na području Muća.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva navrata. U 19.13 sati vatrogasci su otvorili stan u Poljičkoj cesti, dok su u 22.52 sati uklonili dio stabla koje je palo na kolnik.

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split u 18.35 sati intervenirali su na Mandalinskom putu, gdje su uklonili stablo koje je palo na vozilo.

Na području županije zabilježeno je više požara trave i niskog raslinja. U Svibu su tijekom prijepodneva izbila dva požara. Prvi je dojavljen u 10.24 sati, a opožareno je oko 2.500 četvornih metara površine. Na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca DVD-a Lovreć s tri vozila. Drugi požar dojavljen je u 10.58 sati, a zahvatio je oko 2.000 četvornih metara, pri čemu su intervenirala tri vatrogasca DVD-a Lovreć s jednim vozilom.

U Zelovu su u 13.10 sati zabilježena dva požara. Na predjelu Tokići izgorjelo je oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja, dok je na predjelu Planinica požar zahvatio površinu od jednog hektara. Na oba požarišta intervenirali su vatrogasci DVD-a Muć s dva vozila i šest vatrogasaca.

Najzahtjevnija intervencija bila je u Gornjem Ogorju, na predjelu Duboka Draga, gdje je u 15.20 sati izbio požar trave i niskog raslinja na nepristupačnom terenu. Uz vatrogasce DVD-a Muć u gašenju su sudjelovali i jedan kanader te jedan Air Tractor. Požar je lokaliziran oko 19 sati, nakon što je opožareno približno 1.000 četvornih metara površine, a u potpunosti je ugašen u 23 sata.

Požar trave i niskog raslinja zabilježen je i u Vinjanima Gornjim, gdje je u 12.11 sati izgorjelo oko 2.000 četvornih metara površine. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Imotski s jednim vozilom.