Vatrogasci na širem splitskom području gasili više požara otvorenog prostora i uklanjali stabla

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od gašenja požara otvorenog prostora do tehničkih intervencija i uklanjanja grana.

Na području Splita pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su dva puta u Ulici Blatine zbog grana koje su pale na vozila. Prva intervencija zabilježena je u 10.23 sati, kada su vatrogasci pilili i uklanjali granu s automobila, dok je sat vremena kasnije uslijedilo novo uklanjanje grane s vozila na istoj lokaciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najviše posla vatrogasci su imali s požarima otvorenog prostora. U Vinjanima Gornjim u 14.51 sati izbio je požar niskog raslinja koji je zahvatio oko 2.500 četvornih metara površine. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Imotski.

Nešto kasnije, u 15.47 sati, planula je livada u Brnazama, a vatra je zahvatila oko 3.000 četvornih metara. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP-a Sinj.

U večernjim satima zabilježena su još tri požara. U Lovreću je najprije gorjela trava i nisko raslinje na površini od oko 5.000 četvornih metara, a desetak minuta kasnije izbio je i požar trave te hrpe smeća na površini od oko 150 četvornih metara. U Velikom Broćancu gorjela je trava, pri čemu je opožareno oko 1.000 četvornih metara.

Osim požara, vatrogasci su intervenirali i u prometu te na moru. U Tučepima su u jutarnjim satima ispirali prometnicu nakon prometne nesreće, dok su vatrogasci DVD-a Bol poslijepodne ispumpavali more iz strojarnice jednog broda.

Tijekom noći organizirana su i vatrogasna dežurstva na području Slatina kod crkve Gospe od Prizidnice te na području Svete Nedjelje na Hvaru, gdje su na terenu ostale vatrogasne snage radi preventivnog nadzora i brze reakcije u slučaju novih događaja.