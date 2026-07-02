VATROGASCI NA NOGAMA Dva požara buknula na Čiovu, gori i teško pristupačan teren na Mljetu

Vatrogasci su angažirani na gašenju dva požara na Čiovu, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Uz lokalne vatrogasne snage, u gašenju iz zraka sudjeluju i dva protupožarna zrakoplova CL-415.

Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je i o požaru na otoku Mljetu, na području Babinog Polja. Riječ je o požaru koji je izbio na teško pristupačnom terenu, što dodatno otežava intervenciju vatrogasaca. Na terenu su snage Javne vatrogasne postrojbe Mljet, a iz zraka im pomažu jedan CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

Vatrogasci raspoređeni na više intervencija

Prema objavi Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasne snage trenutačno su raspoređene na više zahtjevnih intervencija na dalmatinskim otocima.