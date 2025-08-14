Vatrogasci na Braču: "Maknite automobile s prilaza vatrogasnom domu!"

U četvrtak navečer, oko 21:30, izbio je požar na području Milne. Prema neslužbenim informacijama, uzrok bi mogao biti udar munje u večernjim satima, iako je to područje ranije tog dana zahvatilo nevrijeme. Prema podacima s mjerne postaje Milna, palo je 4 litre kiše po četvornom metru, no to nije spriječilo izbijanje vatre.

Na terenu su sva vatrogasna društva otoka Brača s velikim brojem vozila, a u tijeku je nadopuna vode u vatrogasnom domu u Milni.

Vatrogasci su putem službene objave uputili apel građanima:

"Molimo vas da uklonite automobile s Pantere i općenito sve koji blokiraju prilaz vatrogasnom domu. Potreban nam je neometan pristup kako bismo mogli brzo djelovati. Molimo da ovu informaciju prenesete i posjetiteljima naše općine, osobito ako se bavite turizmom."

Intervencija i dalje traje, a vatrogasci pozivaju stanovnike i turiste na strpljenje i suradnju dok se požar ne stavi pod kontrolu.