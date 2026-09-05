Vatrogasci muškarcu rezali čelični prsten s penisa: "Hladili smo ga vodom, moralo je biti nježno"

Njemački vatrogasci početkom rujna imali su intervenciju koja se teško može nazvati uobičajenom. U Dresdenu su morali pomoći 52-godišnjem muškarcu kojem je nekoliko sati na penisu bio zaglavljen prsten od nehrđajućeg čelika.

Hitne službe pozvane su 1. rujna oko podneva u dresdensku četvrt Klotzsche. Muškarac im je objasnio da je metalni prsten stavio još prethodne večeri, no nakon toga ga više nije uspio skinuti, piše Bild, a prenosi Dnevnik.

Situaciju je dodatno zakomplicirala debljina prstena od oko 1,5 centimetara, zbog čega ga nije bilo moguće ukloniti jednostavnijim metodama.

Prsten prerezali na dva mjesta

Vatrogasci su na kraju morali upotrijebiti električni alat i iznimno pažljivo prerezati prsten na dva mjesta. Pritom su morali voditi računa i o zagrijavanju metala tijekom rezanja.

"Tijekom intervencije zahvaćeno područje kontinuirano je hlađeno vodom kako bi se spriječilo zagrijavanje metala", objasnio je glasnogovornik vatrogasaca Michael Klahre.

Intervencija je uspješno završena, a muškarca su nakon uklanjanja prstena pregledali djelatnici hitne pomoći.

Vatrogasci se inače susreću sa slučajevima u kojima je potrebno uklanjati zaglavljeno prstenje, najčešće s prstiju, no ovaj je slučaj zahtijevao posebno pažljiv pristup.

"Ne može se svako tehničko spašavanje riješiti teškom opremom. Posebno je u ovakvim situacijama važno raditi vrlo precizno i što nježnije", poručio je Klahre.