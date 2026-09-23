Vatrogasci jurili s intervencije na intervenciju: Diljem SDŽ-a imali pune ruke posla, požari izbijali jedan za drugim

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija. Gasili su požare raslinja, makije, odlagališta otpada i objekta, a intervenirali su i zbog opasnih stabala i grana te otvaranja vrata stana.

Na području Humca u 10:15 sati izbio je požar šikare i makije koji je zahvatio površinu od jednog hektara. Na intervenciji su sudjelovali DVD Jelsa s devet vatrogasaca i tri vozila te DVD Hvar i DVD Stari Grad s po tri vatrogasca i jednim vozilom. Požar je lokaliziran u 11:30, a potpuno ugašen u 19 sati.

U Sutini je u 15:10 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Izgorjelo je oko 150 četvornih metara, a intervenirala su dva vatrogasca DVD-a Muć s jednim vozilom.

Požari su zabilježeni i u Splitu. U 14:27 sati gorjelo je raslinje u Ulici Ante Petravića, a u 15:40 sati trava i visoko raslinje u Ulici Šime Ljubića. Na obje intervencije izašla je JVP Split.

Splitski vatrogasci već su u 8:04 sati izašli na teren zbog dojave o dimu iz podzemne garaže u Ulici Fausta Vrančića, gdje su obavili izvid. U 8:55 sati intervenirali su u Kranjčevićevoj ulici zbog otvaranja vrata stana.

U Gundulićevoj ulici JVP Split i DVD Split intervenirali su zbog uklanjanja opasne grane.

Na području Gornjeg Humca – Košera u 7:11 sati izbio je požar na odlagalištu otpada. Ugašen je u 10 sati, a opožareno je oko 7500 četvornih metara. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Selca, Bol i Pučišća.

U 12:42 sati na istom području zabilježen je i požar hale za odvajanje otpada. Na intervenciji je bilo angažirano ukupno 21 vatrogasac s osam vozila iz DVD-ova Supetar, Pučišća, Bol i Selca.

U Solinu je u 10:30 sati DVD Solin intervenirao zbog otvaranja vrata stana, dok su makarski vatrogasci u 10:35 sati uklanjali opasno stablo.