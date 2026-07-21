Vatrogasci izdali upozorenje Splićanima: 'Osigurajte stvari na otvorenom i izbjegavajte stabla'

Na upozorenje je reagirala i Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, koja je putem društvenih mreža pozvala građane na dodatni oprez.

Građanima se preporučuje da tijekom nevremena izbjegavaju boravak na otvorenom, posebice u blizini stabala, reklamnih panoa i drugih nestabilnih predmeta koje bi jaki udari vjetra mogli srušiti ili pomaknuti. Također se savjetuje osigurati predmete na balkonima, terasama i drugim otvorenim površinama kako ne bi predstavljali opasnost.

Iz Javne vatrogasne postrojbe poručuju kako su sve gradske službe u pripravnosti te prate razvoj vremenskih prilika.

– Sve gradske službe su u pripravnosti i prate razvoj vremenskih prilika te će, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite sigurnosti građana – naveli su u objavi.

Građanima se preporučuje da prate službena upozorenja DHMZ-a i nadležnih službi te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima kako bi izbjegli moguće opasnosti tijekom prolaska nevremena.