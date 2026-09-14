Vatrogasci iz Supetra poslali važno upozorenje

Vatrogasci iz Supetra oglasili su se važnom obavijesti za javnost zbog velikog požara koji već nekoliko dana traje na području zahvaćenom vatrenom stihijom. Kako navode, požar je zahvatio više od 5.000 hektara, dok je opseg požarišta duži od 50 kilometara. Iz vatrogasnih redova upozoravaju građane da pojava otvorenog plamena ili veće količine dima ne mora automatski značiti da se požar nekontrolirano proširio na novo područje.

"Na ovako velikom području moguća su nova rasplamsavanja"

Kako su objasnili, riječ je o iznimno velikom i zahtjevnom požarištu na kojem su moguća povremena rasplamsavanja i ponovne aktivacije pojedinih dijelova. Do njih može doći zbog vjetra, visokih temperatura, suhe vegetacije, ali i tinjanja panjeva, korijenja te drugih gorivih ostataka. "Vidljivi dim ili plamen zato ne mora nužno značiti da se požar nekontrolirano proširio na novo područje. Svaka uočena promjena na požarištu procjenjuje se, a raspoložive snage raspoređuju se prema stupnju ugroženosti ljudi, objekata i naseljenih mjesta", poručili su vatrogasci iz Supetra.

Građanima poslali niz važnih uputa

Vatrogasci apeliraju na građane da prate isključivo službene obavijesti i upute nadležnih službi te da ne šire neprovjerene informacije, stare snimke ili fotografije bez točnih podataka o vremenu i mjestu nastanka.

Posebno upozoravaju građane da se ne približavaju požarištu kako bi promatrali ili snimali vatru te da vatrogascima i drugim službama ostave slobodne pristupne putove. U slučaju pojave dima savjetuju zatvaranje prozora i vrata te isključivanje ventilacijskih uređaja koji uvlače vanjski zrak. Ako građani primijete novi požar ili neposrednu opasnost za ljude i objekte, trebaju nazvati broj 112 te navesti što precizniju lokaciju i opis situacije.

Također pozivaju građane da bez odgađanja postupaju prema svakoj službenoj uputi o sklanjanju ili evakuaciji.

Sve raspoložive vatrogasne snage, ističu iz Supetra, kontinuirano prate stanje na požarištu i djeluju prema utvrđenim prioritetima. "Potpuna sanacija ovako velikog požarišta zahtijeva vrijeme, stoga se pojedinačna rasplamsavanja mogu očekivati i tijekom sljedećih dana", upozorili su.

Građanima su zahvalili na razumijevanju, strpljenju i odgovornom ponašanju.

Poseban apel medijima i Facebook stranicama

Na kraju su vatrogasci uputili i izravan apel medijima, portalima i Facebook stranicama koje prate njihovo djelovanje. "Molimo medije i građane, a poglavito portale i FB stranice koje naše djelovanje očigledno pomno prate, da podijele ovu obavijest kako bi do što većeg broja ljudi stigle točne i provjerene informacije", poručili su.

"Vaši vatrogasci", zaključili su uz emotikon srca.