Vatrogasci iz Sinja i Trilja upućeni na gašenje požara na Dinari

Dvije ekipe vatrogasaca Vatrogasno operativnog područja Sinj i to po jedna iz JVP Sinj i DVD-a Trilj jutros su upućene na ispomoć u gašenje požara na Dinari.

Riječ je o požaru koji se iz Bosne i Hercegovine, sa šireg područja Bosanskog Grahova, 14. kolovoza preko Dinare proširio na teritorij Republike Hrvatske, na prostor Šibensko-kninske županije. Gori na teško pristupačnom i zahtjevnom terenu, pa je gašenje iznimno teško, unatoč tome što su bile uključene i zračne snage.

Iz JVP Sinj su izvijestili Feratu da u gašenju već otprije sudjeluju i vatrogasci DVD-a Vrlika, te da se vatra nije proširila na prostor Splitsko-dalmatinske županije.