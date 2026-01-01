Vatrogasci iz Podstrane imali intervenciju već u novogodišnjoj noći: Požar izazvala neodgovorna uporaba pirotehnike

Dok su mnogi Novu godinu dočekivali u slavljeničkom raspoloženju, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana imali su pune ruke posla. Tijekom novogodišnje noći intervenirali su na gašenju šumskog požara na zahtjevnom i teško pristupačnom terenu, a uzrok je bila neoprezna i neodgovorna uporaba pirotehničkih sredstava.

Kako su objavili na svojim službenim stranicama, zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i povoljnim vremenskim uvjetima, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što je poprimio ozbiljnije razmjere. Istaknuli su kako bi situacija mogla biti znatno opasnija da je do požara došlo samo nekoliko sati ranije, u vrijeme snažne bure koja je puhala tog dana.

„Neka ovo bude podsjetnik koliko malo treba da nastane velika šteta i koliko je važno biti odgovoran – posebno u noćima kolektivnog slavlja“, poručili su iz JVP-a Podstrana, apelirajući na građane da pirotehniku koriste odgovorno ili da je u potpunosti izbjegavaju.

Objavu su zaključili novogodišnjom čestitkom uz želju da u novu godinu svi uđu pametnije, sigurnije i s više brige jedni za druge.