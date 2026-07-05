Vatrogasci iz Jelse: "Kuće su spašene, ali ima izgorenih okućnica i automobila"

Vatrogasci iz Jelse oglasili su se na svom Facebook profilu u subotu navečer o buktinji koja je zahvatila južni dio otoka.

"Evo sada kad je situacija puno bolja nego što je to bilo u popodnevnim satima, nekoliko riječi o današnjoj intervenciji u Ivan Dolcu.

Danas u 16:05h dobivamo dojavu o požaru smetlišta u Ivan Dolcu te odmah po dojavi kreće dežurna ekipa.

Zbog veličine požara podignute su sve otočke snage i 2 kanadera. Po dolasku na požarište situacija je izgledala vrlo ozbiljna i zahtjevna te se gašenje baziralo na obranu kuća koje su uglavnom spašene, ali nażalost ima nekoliko i nagorenih okućnica i starijih automobila.

U kasnim popodnevnim satima na požarište se priključuju još dva kanadera te zajedno s njima požar stavljamo donekle pod kotrolu.

U noć smo ušli nešto mirnije, ali s velikim oprezom jer je fronta požara dosta velika i nepristupačna te zbog bure moramo biti spremni na sve izazove.

Sutra ujutro dolazi nam ispomoć s kopna te se nadamo puno boljoj i mirnijoj situaciji nego što je to bilo danas", poručili su u subotu ujutro vatrogasci iz Jelse.