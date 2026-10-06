Vatrogasci iz Istre i Dalmacije posjetili Zvjezdano selo Mosor

Predstavnici vatrogasnih zapovjedništava Istarske i Splitsko-dalmatinske županije posjetili su Zvjezdano selo Mosor u sklopu stručnog seminara i razmjene iskustava usmjerenih na unapređenje vatrogasnih intervencija i jačanje međužupanijske suradnje.

Domaćin susreta bio je tajnik Udruge Tomislav Nikolić, koji je gostima predstavio rad Zvjezdanog sela Mosor i aktivnosti Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Naglasak na edukaciji i popularizaciji znanosti

Tijekom susreta predstavljen je niz programa i aktivnosti koje se kontinuirano provode s ciljem razvoja tehničke kulture, edukacije te popularizacije znanosti među djecom, mladima i širom javnošću. Sudionici su potom obišli zvjezdarnicu i ostale sadržaje Zvjezdanog sela Mosor. S terase objekta imali su priliku uživati u panoramskom pogledu na splitski akvatorij, otoke Brač, Šoltu, Čiovo, Hvar i Vis, ali i Split te okolna naselja Dubravu i Sitno Gornje.

Razmjena znanja i iskustava

Posjet je protekao u konstruktivnom ozračju, a sudionici su posebno istaknuli važnost povezivanja različitih stručnih službi i udruga te razmjene znanja i iskustava koja mogu pridonijeti kvalitetnijem radu i suradnji.