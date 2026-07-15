Vatrogasci intervenirali zbog mirisa plina u Splitu, oglasio se i vatrodojavni alarm na Umjetničkoj akademiji

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su dvije intervencije na području grada, među kojima i dojavu o mirisu plina u stambenoj zgradi.

U Ulici Šime Ljubića u 19.33 sati vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split obavili su izvid nakon dojave građana da se u stubištu osjeti miris plina. Na intervenciju je izašlo jedno vozilo sa šest vatrogasaca.

Rano jutros, u 4.30 sati, pripadnici DVD-a Split intervenirali su nakon dojave zaštitarske tvrtke Securitas o aktiviranju vatrodojavnog alarma u zgradi Umjetničke akademije u Zagrebačkoj ulici. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Splitsko-dalmatinske županije vatrogasci su još uklanjali grane koje su prijetile prolaznicima u Vranjicu, otvarali vrata poslovnog prostora na Hvaru te gasili požar oranice kod Otoka, u kojem je izgorjelo oko 100 četvornih metara trave.