Vatrogasci intervenirali u splitskoj zgradi zbog sumnje na opasne plinove

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom posljednja 24 sata zabilježili su niz intervencija, od požara otvorenog prostora i prometnih nesreća do tehničkih intervencija i pomoći građanima.

Splitski vatrogasci intervenirali su u Ulici Josipa Jovića, gdje su pružili pomoć starijoj osobi. Na intervenciji su bila tri vatrogasca s jednim vozilom. U Gajevoj ulici obavljen je izvid zbog moguće prisutnosti opasnih plinova u stambenoj zgradi, a interveniralo je šest vatrogasaca s jednim vozilom. U Kupreškoj ulici tri vatrogasca s jednim vozilom intervenirala su zbog otvaranja stana.

Na području Segeta Donjeg i Segeta Vranjice nastavljene su aktivnosti na požarištu otvorenog prostora. U gašenju su sudjelovale brojne vatrogasne snage iz Trogira, Kaštela, Splita, Solina i okolnih mjesta.

Požar je lokaliziran u 19 sati, nakon čega su tijekom noći na požarištu ostale dežurne vatrogasne snage. Sanacija je nastavljena i tijekom sljedećeg dana. Tijekom posljednje noći u aktivnom dežurstvu ostala su dva vatrogasca DVD-a Seget Vranjica s jednim vozilom.

Vatrogasci su intervenirali i na dva požara trave i niskog raslinja. U Grabićima kod Vrlike intervenirala su četiri vatrogasca DVD-a Vrlika s jednim vozilom. U Vinjanima Donjim izgorjelo je oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja, a na intervenciji su bila tri vatrogasca JVP-a Imotski s jednim vozilom.

Zabilježene su i dvije prometne nesreće. U Kaštel Štafiliću, na križanju Ulice dr. Franje Tuđmana i Škabrnjske ulice, sudarila su se tri osobna vozila, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe. Interveniralo je pet vatrogasaca DVD-a Kaštela s jednim vozilom.

U Gornjem Muću, na državnoj cesti D56 na predjelu Vlaka, Renault Clio splitskih registracijskih oznaka sletio je s kolnika i udario u zid. U automobilu su se nalazile tri osobe koje su pregledali djelatnici hitne medicinske službe. Na intervenciji su bila tri vatrogasca DVD-a Muć s jednim vozilom.