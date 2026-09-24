Vatrogasci intervenirali diljem županije: U Zmijavcima izgorjelo 8.000 kvadrata trave i raslinja

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su na više požara otvorenog prostora, a najveća opožarena površina zabilježena je u Zmijavcima.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u Zmijavcima je u srijedu 12.04 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Opožareno je oko 8.000 četvornih metara, a na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca JVP-a Imotski s dva vozila.

Samo nekoliko minuta poslije, u 12.11 sati, vatrogasci su intervenirali u Kaštel Starom, gdje je također gorjela trava i nisko raslinje. Požar je zahvatio oko 150 četvornih metara, a gasilo ga je šest pripadnika DVD-a Kaštela s dva vozila.

U 12.18 sati zabilježen je požar trave u Radošiću Sinjskom, na kojem su intervenirala dvojica pripadnika JVP-a Sinj s jednim vozilom.

Vatrogasci su poslijepodne, u 14.58 sati, pozvani i na požar otvorenog prostora u Novim Selima. Na teren su upućeni DVD Trilj s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Gata s dva vozila i devet vatrogasaca.

Na Braču su pripadnici DVD-a Supetar i DVD-a Milna od 10 sati obilazili požarište na području Ložišća i Bobovišća te prema potrebi obavljali sanaciju.

Pripadnici JVP-a Split imali su dvije tehničke intervencije. U 15.21 sati na Branimirovoj obali intervenirali su zbog otvaranja vrata vozila, dok su u 20.58 sati u KBC-u Firule pružili pomoć pri skidanju prstena.