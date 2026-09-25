Vatrogasci imali više intervencija: Kod Lokvičića izgorjela četiri hektara, u Budimirima se sudarili automobil i traktor

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u posljednja 24 sata zabilježeno je više vatrogasnih intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Splitski profesionalni vatrogasci intervenirali su u 10:53 sati u Šoltanskoj ulici, gdje su uklanjali lim koji je prijetio padom. Na intervenciju su izašla tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Veći požar otvorenog prostora izbio je u 10:34 sati u Dolića Dragi kod Lokvičića. Gorjeli su trava i nisko raslinje, a opožarena površina iznosila je oko četiri hektara.

U gašenju su sudjelovali JVP Imotski s dva vozila i četiri vatrogasca, DVD Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Lovreć s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je lokaliziran u 11:43 sati, a potpuno ugašen u 13:30 sati.

Vatrogasci DVD-a Supetar i DVD-a Milna nastavili su obilaziti požarište na području Ložišća i Bobovišća te su prema potrebi obavljali sanaciju.

U Strožancu je u 14:14 sati JVP Podstrana intervenirala zbog otvaranja vrata stana. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Vatrogasci su intervenirali i nakon prometne nesreće u Budimirima. U 19:13 sati dojavljeno je da su se sudarili osobni automobil i traktor. Vozača traktora preuzela je Hitna medicinska služba radi daljnje obrade. Na intervenciji je sudjelovalo sedam vatrogasaca DVD-a Lovreć s dva vozila.