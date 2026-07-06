Vatrogasci imali pune ruke posla: Veliki požari na Hvaru i kod Vinišća, gorjelo i kod Podgrađa

Županijski vatrogasni operativni centar Split objavio je informaciju o intervencijama zabilježenima od 5. srpnja u 6 sati do 6. srpnja 2026. godine u 6 sati. Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata intervenirali na više lokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a najzahtjevnije intervencije odnosile su se na požare otvorenog prostora na Hvaru, u Vinišću i kod Podgrađa. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije. U 11:40 sati intervenirali su u Slavonskoj ulici u Splitu zbog tehničke intervencije otvaranja vrata stana. Na teren je izašlo jedno vozilo i tri vatrogasca. U 17:15 sati JVP Split je pružio ispomoć u gašenju požara u Vinišću, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Požar kod Ivan Dolca zahvatio oko 200 hektara

Veliki požar otvorenog prostora izbio je 4. srpnja u 16:10 sati na području Ivan Dolca na Hvaru. Na teren su odmah izašle snage Operativnog područja Hvar, a u intervenciji su sudjelovali DVD Hvar s tri vozila i 14 vatrogasaca, DVD Jelsa s četiri vozila i 12 vatrogasaca te DVD Stari Grad s tri vozila i 11 vatrogasaca. Ukupno je na intervenciji sudjelovalo 10 vozila i 37 vatrogasaca, a iz zraka su im pomagali i četiri kanadera. Tijekom noći na gašenju i sanaciji požara ostale su snage OP-a Hvar s 15 vozila i 60 vatrogasaca.

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Prema informacijama vatrogasaca, opožarena je površina od oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume. U nedjelju, 5. srpnja, u 5 sati na ispomoć u gašenju požara na Hvar trajektom su upućene dodatne snage: OP Sinj s jednim vozilom i sedam vatrogasaca te OP Imotski s jednim vozilom i osam vatrogasaca. U 6:10 sati poletio je kanader kako bi pomogao u saniranju rubnih dijelova požara.

U 18:30 sati zabilježeno je da na požarištu tijekom noći ostaju DVD Hvar s četiri vozila i devet vatrogasaca, DVD Stari Grad s dva vozila i pet vatrogasaca te DVD Jelsa s dva vozila i pet vatrogasaca.

U Vinišću gorjelo 10 hektara, gasilo 68 vatrogasaca

Još jedan veliki požar otvorenog prostora izbio je u nedjelju u 15:08 sati u Vinišću. U gašenju su sudjelovale snage Operativnih područja Trogir, Kaštela, Solin i Split. Na požarištu su bili DVD Marina s četiri vozila i 18 vatrogasaca, JVP Trogir s dva vozila i četiri vatrogasca, DVD Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Okrug s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Slatine s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Seget Vranjica s jednim vozilom i četiri vatrogasca, DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Gomilica s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Mladost s jednim vozilom i pet vatrogasaca, DVD Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca, JVP Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca te JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Ukupno je na požarištu bilo angažirano 18 vozila i 68 vatrogasaca. Iz zraka su djelovala dva kanadera i jedan Air Tractor. U 18:30 sati objavljeno je da je opožarena površina oko 10 hektara. Tijekom noći na požarištu su ostale snage s ukupno 15 vozila i 41 vatrogascem.

Požar kod Podgrađa lokaliziran rano ujutro

U 1:33 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Podgrađa. Na intervenciju su izašli DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Zadvarje s ukupno osam vozila i 30 vatrogasaca. Izgorjela je površina veličine oko 100 puta 150 metara, a gorjeli su nisko raslinje, trava i šuma. Požar je lokaliziran u 4:20 sati. Na području Podhumlja kod Komiže vatrogasci su ostali na čuvanju požarišta. Prema informacijama ŽVOC-a, 4. srpnja u 8:30 sati na terenu su ostali pripadnici DVD-a Komiža s dva vozila i osam vatrogasaca, a požar je pogašen 5. srpnja u 17 sati.

Na području Žednog, gdje je požar ranije izbio 30. lipnja, nastavilo se čuvanje i sanacija požarišta. Na terenu su bile snage JVP-a Trogir, DVD-a Trogir, DVD-a Marina, DVD-a Seget Vranjica, DVD-a Slatine i DVD-a Okrug, ukupno sedam vozila i 23 vatrogasca. Tijekom noći u sanaciji su ostala dva vozila i devet vatrogasaca. U Trogiru je u 10:37 sati zabilježena tehnička intervencija otvaranja vrata stana. Na teren je izašao JVP Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca. U 14:05 sati u Čaporicama, na području Pavela, izbio je požar osobnog vozila. Vatra je zahvatila motor i dio unutrašnjosti kontrolne ploče, a požar je ugašen u 14:30 sati. Na intervenciji je sudjelovao DVD Trilj s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Turjacima je u 16:05 sati došlo do požara trave. Na teren su izašli JVP Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca te DVD Sinj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Vatrogasci ponovno odradili zahtjevan dan

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, iza vatrogasaca je još jedan zahtjevan dan obilježen brojnim intervencijama na otvorenom prostoru, uz angažman velikog broja vatrogasaca, vozila i zračnih snaga. Najveći angažman zabilježen je na Hvaru i u Vinišću, gdje su vatrogasne snage tijekom dana i noći ostale na terenu kako bi sanirale požarišta i spriječile ponovno aktiviranje vatre.