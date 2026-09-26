Vatrogasci imali pune ruke posla: Veliki požar u Srinjinama, gorjelo i kod Segeta

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata, a daleko najveća bila je ona u Srinjinama, gdje je tijekom noći izbio požar otvorenog prostora.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati 25. rujna do 6 sati 26. rujna, dojava o požaru na području Sirotkovića u Srinjinama zaprimljena je u 00:46 sati.

Požar je tijekom noći angažirao velik broj vatrogasnih postrojbi. Prema podacima u 5 sati ujutro, na terenu je bilo ukupno 61 vatrogasac s 20 vozila.

Najbrojniji su bili pripadnici DVD-a Žrnovnica, njih 14 s pet vozila, te JVP-a Split sa sedam vatrogasaca i tri vozila. U gašenju su sudjelovali i DVD Slatine, JVP Podstrana, DVD Vranjic, DVD Solin, DVD Mladost, DVD Gomilica, DVD Kaštela, JVP Trogir, DVD Trogir, DVD Okruk, DVD Gata i DVD Kučiće.

Prema prvoj procjeni, požar je zahvatio oko četiri hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume.

Vatrogasci su tijekom dana intervenirali i u Bristivici, na području Jajića. Dojava o požaru otvorenog prostora stigla je u 17:50 sati, a na teren su izašli DVD Seget Vranjica s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca te DVD Marina s dva vozila i četvoricom vatrogasaca. U tom je požaru izgorjelo oko hektar i pol trave i niskog raslinja.

Zabilježena je i tehnička intervencija u Lovreću, u zaseoku Šimundići. Petorica pripadnika DVD-a Lovreć s jednim vozilom intervenirala su zbog nasilnog otvaranja vrata obiteljske kuće. Intervencija je počela u 10:26, a vatrogasci su se u dom vratili u 11:05 sati.

Na području Splita vatrogasci su intervenirali i zbog otvaranja stanova. JVP Split izašao je u 23:24 sati na Pujanke, gdje su trojica vatrogasaca s jednim vozilom sudjelovala u tehničkoj intervenciji otvaranja stana.

Ranije, u 18:43 sati, DVD Split pozvan je u Čulića Dvore, također radi otvaranja stana. Na mjestu događaja već su bili policija i djelatnici hitne medicinske službe, a intervenirala su trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

U izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra navedeni su i nastavci obilazaka požarišta na području Ložišća i Bobovišća na Braču. Pripadnici DVD-a Supetar i DVD-a Milna prethodnih su dana obilazili požarište i prema potrebi obavljali sanaciju.