Vatrogasci imali pune ruke posla: U Podstrani automobil udario u semafor, požar na Braču ugašen

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog požara, prometne nesreće i nekoliko tehničkih intervencija. Požar u bračkoj Uvali Konopjikova službeno je ugašen, dok vatrogasci i dalje nadziru požarište kod Vrgorca.

Automobil udario u stup semafora

U Podstrani, kod hotela "Lav", u 5:45 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobno vozilo udarilo u stup semafora. Na intervenciju su izašla četiri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Podstrana s dva vozila. Muškarac je sam izašao iz vozila, a na mjesto nesreće upućeni su djelatnici hitne medicinske službe, policije i cestarske službe.

Požar u Uvali Konopjikova na Braču, koji je izbio 23. srpnja, ugašen je u subotu u 18 sati. Stanje na požarištu tijekom dana bilo je vrlo povoljno, bez izdimljavanja, a vatrogasci DVD-a Supetar još su jednom temeljito obišli teren prije proglašenja završetka intervencije.

Na području Barbira, u Rilićima kod Vrgorca, vatrogasci i dalje nadziru požarište koje je zbog nepristupačnog terena zahtijevalo višednevni angažman. Tijekom subote povremeno se pojavljivalo izdimljavanje, zbog čega pripadnici DVD-a Vrgorac ostaju na terenu i nastavljaju nadzor. U Donjem Prološcu u 10:23 sati izbio je požar trave i niskog raslinja. Opožareno je oko 2000 četvornih metara površine, a intervenirala su tri vatrogasca JVP-a Imotski s jednim vozilom. Požar trave zabilježen je i u Sinju u 18:18 sati, gdje su na teren izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencije vatrogasaca u Splitu

Splitski vatrogasci u 10:15 sati intervenirali su u KBC-u Split, gdje su obavili tehničku intervenciju skidanja prstena. Na teren su izašla dva vatrogasca s jednim vozilom. Nešto kasnije, u 11 sati, zaprimljena je dojava o požaru razvodne ploče na objektu u Ulici Moliških Hrvata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.