Vatrogasci imali pune ruke posla: U Kaštel Sućurcu sudar triju auta, u Splitu se osjetio miris paljevine

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog prometne nesreće, požara smeća, mirisa paljevine, ali i gnijezda stršljenova.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u Kaštel Sućurcu u 9:37 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri automobila. Na intervenciju je izašlo pet vatrogasaca DVD-a Mladost s jednim vozilom. U izvješću nema podataka o ozlijeđenim osobama.

Posla je bilo i za pripadnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. U 10:38 sati izašli su na teren nakon dojave da se u zgradi u Stepinčevoj ulici osjeti miris paljevine. Interveniralo je šest vatrogasaca s jednim vozilom. Navečer, u 21:07 sati, intervenirali su i u Vinkovačkoj ulici, gdje su obavili tehničku intervenciju otvaranja stana.

Uklanjali stršljene, gorjelo i smeće

Neobičniju intervenciju imali su vatrogasci u Obrovcu Sinjskom, gdje su u 17:15 sati s obiteljske kuće uklanjali gnijezdo stršljenova. Samo dvije minute poslije zabilježen je požar smeća u Brnazama. U oba slučaja intervenirala je JVP Sinj s po dva vatrogasca i jednim vozilom.

Županijski vatrogasni operativni centar u izvješću je naveo i podatke o velikom požaru na Braču. Prema posljednjim navedenim informacijama, na požarištu su ostale snage DVD-a Supetar i DVD-a Milna, ukupno 12 vatrogasaca s četiri vozila, koji provode redovite obilaske.