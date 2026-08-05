Vatrogasci imali pune ruke posla: U jednom danu čak 158 intervencija, gorjelo diljem Hrvatske

Hrvatski vatrogasci u posljednja su 24 sata intervenirali čak 158 puta na području cijele zemlje, a u gašenju požara sudjelovao je 781 vatrogasac iz 216 vatrogasnih organizacija, uz 263 vatrogasna vozila i 18 protupožarnih zrakoplova. Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, ukupno je opožareno 48,6 hektara površine.

Na području Istarske županije ugašen je veliki požar kod naselja Orihi u općini Barban, koji je buknuo još 1. kolovoza i zahvatio oko 30 hektara trave i niskog raslinja. Lokaliziran je i požar kod Mandalenčića na području Gračišća, gdje je izgorjelo oko 15,5 hektara trave, makije i niskog raslinja.

Velik broj intervencija zabilježen je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar kod Korušaca na području Klisa zahvatio je oko 15 hektara trave, makije i niskog raslinja, a u gašenju je, uz zemaljske snage, sudjelovalo čak pet kanadera. Lokaliziran je u večernjim satima.

Vatrogasci su uspješno ugasili i požar kod Kreševa Brda u općini Šestanovac, gdje je izgorjelo oko četiri hektara otvorenog prostora, dok je požar na području Labinske Drage kod Trogira zahvatio oko devet hektara raslinja. Na tom požarištu, uz više od 50 vatrogasaca, sudjelovali su i protupožarni vlak Robel te pet kanadera.

Sanacija se nastavila i na požarištu Debelog Brda i Ravnog Vrdova, koje je lokalizirano dan ranije.

Nekoliko požara zabilježeno je i u Zadarskoj županiji. Kod Privlake je izgorjelo oko šest hektara raslinja, lokaliziran je požar na Bokanjcu kod Zadra, a ugašen je i požar kod Pakoštana. Vatrogasci su tijekom dana intervenirali i na području Nina, gdje je u gašenju sudjelovao Air Tractor.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice ponovno su pozvali građane na poseban oprez zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara. Podsjećaju da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom te apeliraju da se svaki požar odmah prijavi vatrogascima na broj 193.