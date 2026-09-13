Vatrogasci imali pune ruke posla: Požari na Hvaru, kod Zagvozda i centra Mall of Split

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata, uz veliki požar na Braču, intervenirali su i na nizu drugih lokacija. Gasili su požare otvorenog prostora, borove šume i kontejnera, ispumpavali vodu te uklanjali granu koja je prijetila padom.

Splitski vatrogasci u subotu su u 14.28 sati intervenirali u Ulici Slobode, gdje su ispumpavali vodu iz okna dizala. Na intervenciju su izašla dva pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

Nepuna tri sata poslije, u 17.13 sati, nova tehnička intervencija zabilježena je u Ulici Ruđera Boškovića. Ovoga puta bilo je potrebno ispumpati vodu iz garaže, a intervenirala su također dva vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Vatrogasci su tijekom noći imali još dva izlaska. U 00.13 sati u Hercegovačkoj ulici planuo je plastični kontejner, koji su vatrogasci ugasili vodom. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Samo pola sata poslije, u 00.44 sati, izbio je požar trave i niskog raslinja kod Mall of Splita. Vatra je zahvatila oko 500 četvornih metara, a požar je gasilo šest vatrogasaca JVP-a Split s dva vozila.

Interveniralo se i na Kamenu. U 15.25 sati vatrogasci su pilili granu koja je prijetila padom. Na teren su izašla tri vatrogasca JVP-a Podstrana s jednim vozilom.

Požara je bilo i u drugim dijelovima županije. Na području Vrlike u 8.10 sati izbio je požar otvorenog prostora, u kojem je izgorjelo oko 50 četvornih metara trave i jedna bala sijena. Požar su ugasila četiri pripadnika DVD-a Vrlika s jednim vozilom.

Ozbiljnija intervencija zabilježena je u 13.52 sati kod Starog Grada na Hvaru, gdje je planula borova šuma. Opožareno je oko 600 četvornih metara, a u gašenju su sudjelovali DVD Stari Grad s dva vozila i četiri vatrogasca te DVD Jelsa s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Najveća opožarena površina među ovim intervencijama zabilježena je u Krstaticama. Tamo je u 17.14 sati izbio požar trave i niskog raslinja, a vatra je zahvatila oko 4000 četvornih metara. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca DVD-a Zagvozd s dva vozila.

Uz veliki požar na Braču, vatrogasne postrojbe Splitsko-dalmatinske županije tako su tijekom proteklog dana bile angažirane na nizu manjih, ali raznovrsnih intervencija diljem županije.