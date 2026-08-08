Vatrogasci imali pune ruke posla: Požari kod Labina, Crivca i Dicma, intervencije i diljem Splita

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su tijekom protekla 24 sata niz intervencija, od požara na otvorenom prostoru i zapaljenog električnog romobila do uklanjanja stabla koje je palo na kuću. Nastavljeno je i saniranje te nadziranje ranijih požara na području Gornjeg Humca, Prgometa i Vrgorca.

Posebno zahtjevna intervencija zabilježena je u petak poslijepodne kod Labina, gdje je u 14.03 sati izbio požar otvorenog prostora, a prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra uzrokovao ga je udar groma.

Na teren je izašlo ukupno 20 vatrogasaca sa šest vozila iz DVD-ova Kaštela, Trogir, Seget Vranjica, Okruk i Slatine te JVP-a Trogir. U gašenju iz zraka sudjelovali su jedan Air Tractor FireBoss i dva kanadera.

Požar je lokaliziran u 15.30 sati, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara raslinja i trave.

Gorjelo je i na području Crivca, gdje je požar zahvatio oko 2000 četvornih metara trave i raslinja. Intervenirao je DVD Muć s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca, a požar je ugašen u 17 sati.

U Dicmu, predio Sičane, požar otvorenog prostora dojavljen je u 16.40 sati. Izgorjelo je oko 1500 četvornih metara trave i raslinja, a pripadnici DVD-a Dicmo ugasili su ga u 17.05 sati.

Vatrogasci su tijekom petka nastavili i dežurati na požarištu kod Zavojana, predio Bokšići. Ondje je požar izbio još u četvrtak poslijepodne, a u gašenju su uz DVD Vrgorac sudjelovala i dva kanadera. Opožareno je oko deset hektara raslinja i trave, dok je tijekom noći na terenu ostalo pet vatrogasaca DVD-a Vrgorac s jednim vozilom.

I dalje se nadzire i požar na odlagalištu otpada Gornji Humac – Košer na Braču, koji je izbio 30. srpnja. Požar je lokaliziran dan poslije, no vatrogasne snage nastavile su aktivno nadzirati požarište i tijekom proteklih dana.

Nastavlja se i sanacija požara na deponiju kod Prgometa, koji je izbio 31. srpnja. U petak su ponovno korišteni mehanizacija i voda kako bi se požarište dodatno saniralo.

Nekoliko intervencija zabilježeno je i na području samog Splita.

U 1.09 sati na Trumbićevoj obali, na Matejuški, planuo je električni romobil koji je u požaru u potpunosti izgorio. Intervenirala su dvojica vatrogasaca JVP-a Split s jednim vozilom.

Nešto kasnije, u 3.23 sati, izbio je požar vanjske jedinice klima-uređaja u Ulici Pujanke. Na intervenciju je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Vatrogasci su u 1.05 sati izišli i na Žnjan nakon dojave da se u stanu u Velebitskoj ulici vidi požar. Na teren je upućeno devet vatrogasaca s dva vozila, no utvrđeno je da požara nije bilo.

U Vukovarskoj ulici u 22.55 sati aktivirao se vatrodojavni alarm u Higijenskom zavodu. Izišlo je šest vatrogasaca, a pokazalo se da je riječ o lažnom alarmu.

JVP Split intervenirala je i u Ulici Put Brda, gdje su u 3.07 sati četiri vatrogasca otvarala vrata stana.

Na Braču su pripadnici DVD-a Bol u 10 sati imali neuobičajenu tehničku intervenciju skidanja prstena s prsta ruke, dok su u Suhaču vatrogasci JVP-a Sinj uklanjali stablo koje je palo na obiteljsku kuću.