Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjelo u stanu u Splitu, kanaderi gasili požare na Svilaji i kod Hrvaca

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata, a najviše posla ponovno je bilo s požarima otvorenog prostora. Na dva požarišta u pomoć su stigli i kanaderi, dok su splitski vatrogasci u subotu navečer intervenirali zbog požara stana u Vukovarskoj ulici.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati u subotu do 6 sati u nedjelju, splitska Javna vatrogasna postrojba u 8.06 sati izašla je na Ravne Njive, gdje je kod Kauflanda osiguravala vozilo iz kojeg je curilo gorivo.

U 10.59 sati vatrogasci su intervenirali zbog požara napuštenog montažnog objekta na Pujankama, a znatno ozbiljnija intervencija uslijedila je u 21.47 sati kada je planuo stan u Vukovarskoj ulici. Na gašenju su bila dva vozila JVP-a Split s devet vatrogasaca.

Posla je bilo i u ostatku županije.

Požar otvorenog prostora na Malom Maglaju, koji je izbio još u petak poslijepodne, zahvatio je oko 30 hektara trave. U petak je na požarište upućen i kanader, a požar je lokaliziran u 19.15 sati. Međutim, vatra se u subotu ujutro ponovno aktivirala.

U 9.32 sati na požarište je stigao kanader i započeo s gašenjem, a područje je napustio u 10.52 sati. Na terenu su bili i pripadnici DVD-a Hrvace.

Novi požar izbio je rano ujutro i na Svilaji, na području Otišića. DVD Vrlika u 6.12 sati izvijestio je o požaru na nepristupačnom terenu. Nešto prije 8 sati prema požarištu je poletio kanader, koji je u 8.20 sati započeo s gašenjem. Na terenu su bila dva vozila DVD-a Vrlika s pet vatrogasaca.

U Kaštel Sućurcu u 8.16 sati gorjela je trava, a intervenirali su vatrogasci DVD-a Mladost. U Prološcu Donjem u 11.26 sati izbio je požar trave i niskog raslinja, pri čemu je izgorjelo oko 1000 četvornih metara površine. Gasila ga je JVP Imotski.

Vatrogasci DVD-a Kaštela intervenirali su u 14.38 sati zbog požara u kući u Kaštel Štafiliću, dok su nešto ranije pružili ispomoć kolegama u Šibensko-kninskoj županiji na području Perkovića, gdje je upućeno vatrogasno pružno vozilo.

U 18.04 sati stigla je i dojava o požaru otvorenog prostora na području Plana, o čemu je obaviještena JVP Trogir.

Na Hvaru je u 18.15 sati gorio motocikl u Jelsi. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Jelsa.

Veći požar trave izbio je navečer i u Glavini Donjoj. Vatra je zahvatila oko 5000 četvornih metara, a na teren je u 20.20 sati izašla JVP Imotski. Požar je ugašen u 21.25 sati.

Gotovo istodobno gorjelo je i na području Klisa, u Rupotini. Požar niskog raslinja izbio je u 20.44 sati, a opožareno je oko 20 četvornih metara. Gasili su ga vatrogasci DVD-a Klis, Solin i Vranjic. Lokaliziran je u 21.15, a potpuno ugašen petnaestak minuta kasnije.