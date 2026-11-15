Vatrogasci imali pune ruke posla: Opasnost s krovova u Splitu, požari na dvije lokacije i nasukana jedrilica

Lim koji je visio sa zgrade hotela, krovne kupe koje su ugrožavale prolaznike, dva požara i nasukana jedrilica na Biševu obilježili su protekla 24 sata za vatrogasce na području Splitsko-dalmatinske županije. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od subote, 14. studenoga, u 6 sati do nedjelje, 15. studenoga, u 6 sati zabilježeno je ukupno šest različitih intervencija.

Splitski vatrogasci već su u 7:20 sati intervenirali u Ulici Josipa bana Jelačića, gdje je sa zgrade hotela visio lim koji je trebalo osigurati. Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Split s čak tri vozila i šest vatrogasaca.

Nova intervencija povezana s opasnošću za prolaznike uslijedila je u 13 sati u Ulici Petra Iljića Čajkovskog. Ondje su pripadnici DVD-a Split uklanjali kupe s krova koje su ugrožavale prolaznike i stanare zgrade. U intervenciji su sudjelovala trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

Vatrogasci su tijekom dana imali posla i s požarima. U 9:42 sati izbio je požar stabla na Šetalištu Marina Tartaglije, zbog čega su intervenirali i JVP Split i DVD Split. Na mjesto događaja upućena su ukupno dva vatrogasna vozila sa šest vatrogasaca.

U 14:27 sati zabilježen je i požar lampiona na Trgu braće Radić. Na intervenciju su izašla dvojica pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom.

Pripadnici DVD-a Split intervenirali su i u 14:02 sati u Ulici Ljudevita Gaja, gdje su obavili tehničku intervenciju otvaranja vrata stana. Na teren su izašla trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

Jedrilica odsukana na Biševu, bez oštećenja

Intervencija je zabilježena i na otoku Biševu, gdje je u 7 sati ujutro dojavljeno nasukavanje jedrilice u portu. Na teren su izašli pripadnici DVD-a Komiža s dva vozila, jednim brodom i petoricom vatrogasaca.

Vatrogasci su uspješno odsukali i izvukli jedrilicu, nakon čega je obavljen njezin pregled. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na plovilu nisu utvrđena oštećenja.