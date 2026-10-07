Vatrogasci imali pune ruke posla: kod Prološca gorjelo 30 hektara, na terenu 60 vatrogasaca i dva kanadera

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su više intervencija, a najzahtjevnija je bila ona na području Prološca i Šumeta, gdje je požar zahvatio oko 30 hektara trave, niskog raslinja, šume i vinove loze. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar otvorenog prostora kod Prološca dojavljen je u ponedjeljak u 13:11 sati.

Na terenu 60 vatrogasaca

Na požarište su upućene snage operativnih područja Imotski, Sinj, Makarska i Omiš. U gašenju su sudjelovali JVP Imotski, DVD Imotski, JVP Sinj, DVD Trilj, DVD Zagvozd, DVD Lovreć, DVD Omiš, DVD Dugi Rat, DVD Gata, DVD Kučiće, JVP Makarska, DVD Makarska, DVD Tučepi i DVD Baška Voda. Ukupno je na terenu bilo čak 60 vatrogasaca s 20 vozila, a u gašenju iz zraka sudjelovala su i dva kanadera.

Požar je zahvatio približno 30 hektara trave, niskog raslinja, šume i značajnu površinu pod vinovom lozom. U 18 sati požar je proglašen ugašenim, dok su pripadnici JVP-a Imotski i DVD-a Imotski ostali na dežurstvu.

U Planom gorio deponij, interveniralo 21 vatrogasac

Vatrogasci su tijekom dana završili i intervenciju na požaru deponija u Planom, koji je izbio još 5. listopada u 17:24 sati. Na teren su tada podignute snage operativnih područja Trogir i Kaštela. Sudjelovali su JVP Trogir te DVD-ovi Trogir, Okruk, Slatine, Marina, Kaštela, Gomilica i Mladost.

Ukupno je interveniralo 21 vatrogasac s osam vozila. Požar je lokaliziran u 19:40 sati, a potpuno ugašen 6. listopada u podne. Na Hvaru, u Vrboskoj, u 15:03 sati izbio je požar borove šume. Opožareno je oko 50 četvornih metara površine, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Jelsa s jednim vozilom. Na splitskom području DVD Žrnovnica intervenirao je u 18:17 sati zbog požara trave uz prometnicu u Ivankovoj ulici. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Vatrogasci dvaput skidali prsten s prsta

Splitski profesionalni vatrogasci imali su i dvije tehničke intervencije u KBC-u Split na Firulama. Prva je zabilježena u 16:16 sati, kada su dvojica vatrogasaca s jednim vozilom intervenirala na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu zbog skidanja prstena s prsta ruke.

Gotovo identična intervencija uslijedila je i u 23:30 sati. JVP Split je od 19 sati bio angažiran i na osiguranju nogometne utakmice Hrvatske i Španjolske.