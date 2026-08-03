Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjelo uz prugu u Splitu, na Biokovu i diljem županije

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata intervenirali su zbog više požara otvorenog prostora, tehničkih intervencija i dojava o mogućim opasnostima.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 6 sati u nedjelju, 2. kolovoza, do 6 sati u ponedjeljak, 3. kolovoza, zabilježene su intervencije u Splitu, na Biokovu, Šolti, području Imotske krajine, Sinja, Vrlike i Makarske.

Gorjeli kabeli uz željezničku prugu u Splitu

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su u 21.57 sati zbog požara kabela uz željezničku prugu na ulazu u tunel u Sarajevskoj ulici. Na teren su izišli jedno vatrogasno vozilo i trojica vatrogasaca.

Ranije tijekom dana, u 14.41 sati, vatrogasci su obavili izvid u trgovačkom centru Plodine na Putu Pazdigrada nakon što se oglasio vatrodojavni alarm. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Nešto poslije 8 sati vatrogasci su pozvani i na Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Split na Firulama, gdje su pacijentu skinuli prsten s prsta. Intervenirala su dvojica vatrogasaca.

Požar na Biokovu gasili vatrogasci i djelatnici Parka prirode

U 8.05 sati izbio je požar trave i naslaga od Turije prema vrhu Biokova, na sjevernoj strani planine, ispod Svetog Ilije.

U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Zagvozd i DVD-a Imotski, koji su na teren izišli s jednim vozilom i osam vatrogasaca, kao i djelatnici Parka prirode Biokovo.

Požar je lokaliziran u 13.30 sati, a izgorjelo je oko deset četvornih metara trave i naslaga. Potpuno je ugašen u 15 sati.

Gorjelo u Krstaticama, Prološcu, Sinju i Vrlici

U Krstaticama je u 11.16 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca DVD-a Zagvozd s dva vozila. Izgorjelo je oko pola hektara površine, a požar je ugašen u 13.25 sati.

Požar trave i niskog raslinja izbio je u 15.25 sati i u Gornjem Prološcu. Opožarena je površina od približno jednog hektara, a intervenirala je Javna vatrogasna postrojba Imotski.

Vatrogasci su navečer pozvani i na požare trave u Sinju te u Vrlici. Na sinjskom području intervenirala je JVP Sinj, dok su u Vrlici na teren izišli pripadnici lokalnog DVD-a.

Intervencije na Šolti i u Trilju

U Maslinici na otoku Šolti u 14.20 sati izbio je požar raslinja u Ulici Burni Gaj. Gorjelo je nekoliko četvornih metara površine, a interveniralo je deset vatrogasaca DVD-a Šolta s pet vozila.

U naselju Čaporice – Pavele vatrogasci su u 14.43 sati pozvani zbog požara drvenih greda i dasaka u potkrovlju kuće. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Trilj, koji su na teren izišli s dva vozila i pet vatrogasaca. Intervencija je završena u 15.15 sati.

U Makarskoj su vatrogasci u 20.16 sati imali tehničku intervenciju otvaranja vrata osobnog automobila.

Nakon velikog požara u Prgometu nastavljena sanacija

Nastavljena je i sanacija požarišta na deponiju u Prgometu, gdje je požar izbio još 31. srpnja. U gašenju su sudjelovale vatrogasne snage operativnih područja Kaštela, Trogir, Solin, Split i Makarska s ukupno 20 vozila i 52 vatrogasca, uz pomoć dvaju kanadera.

Opožarena je površina od približno dva hektara. Dio vatrogasnih snaga povukao se tijekom nedjelje, dok su na požarištu ostali vatrogasci iz Kaštela, Gomilice i DVD-a Mladost. Tijekom noći osiguranje i sanaciju požarišta preuzeo je DVD Zagora.